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Сегодня, 14:31

Теренс Кроуфорд станет лучшим боксером вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring

Руслан Минаев
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Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд возглавит P4P по версии журнала The Ring, сообщает IFL TV.

35-летний американец в гонке за звание лучшего боксера вне зависимости от весовой категории опередит японца Наойю Иноуэ. Кроуфорд получил пять голосов, чемпион мира по версиям WBO и WBA во втором легчайшем весе — 1 голос.

На данный момент Кроуфорд и Иноуэ входят в тройку рейтинга. Лидирует в списке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик.

Бокс
Теренс Кроуфорд
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