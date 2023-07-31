Мэнни Пакьяо оценил бой Кроуфорда и Спенса: «Поединок получился каким-то односторонним»

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) остался под большим впечатлением от выступления абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) в бою с Эрролом Спенсом (28-1).

«Я не ожидал, что бой будет таким. Я думал, что он закончится двенадцатью раундами, но Кроуфорд хорош. Он проделал хорошую работу. Не знаю, будет ли реванш —? бой получился каким-то односторонним», — сказал Пакьяо Fight Hub TV.

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.