Теренс Кроуфорд стал лучшим боксером вне зависимости от категории по версии DAZN

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) поднялся на первую строчку в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории по версии DAZN, сместив с первой строчки чемпиона WBC и WBO в первом полулегком весе Наоя Иноуэ (25-0).

На третьей строчке рейтинга оказался чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0), на четвертой — абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2), на пятой — чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0).

Шестым в списке идет экс-чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-1), седьмым — абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0). На восьмом месте — экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0), на девятом — абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1). Десятку замыкает регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0).