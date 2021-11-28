Теофимо Лопес уступил Джорджу Камбососу и лишился чемпионских титулов
08:19
Американский боксер Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) потерпел поражение от австралийца Джорджа Камбососы (19-0, 10 КО).
Поединок прошел на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершился победой австралийца раздельным решением судей.
Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов по версиям WBA, IBF и WBO в легкой весовой категории.
Напомним, что изначально бой должен был состояться 5 июня 2021 года, но был перенесен на 14 августа из-за того, что американец заразился коронавирусом. Позже поединок перенесли на 28 ноября.
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