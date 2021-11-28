Теофимо Лопес уступил Джорджу Камбососу и лишился чемпионских титулов

Американский боксер Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) потерпел поражение от австралийца Джорджа Камбососы (19-0, 10 КО).

Поединок прошел на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершился победой австралийца раздельным решением судей.

Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов по версиям WBA, IBF и WBO в легкой весовой категории.

Напомним, что изначально бой должен был состояться 5 июня 2021 года, но был перенесен на 14 августа из-за того, что американец заразился коронавирусом. Позже поединок перенесли на 28 ноября.