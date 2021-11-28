Американский боксер Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) прокомментировал свое поражение от австралийца Джорджа Камбососы (19-0, 10 КО).

«Джордж хороший боксер, но я сегодня одержал победу, и все это знают, — приводит слова Лопеса DAZN. — Судья не поднял мою руку, но сегодня я победил. Меня не волнует, что говорят другие — я победил. Хочу поблагодарить Бога и всех, кто посетил сегодня этот поединок».

При этом американец отметил, что одинаково воспринимает свои победу и поражения.

«Я не жалкий неудачник, а настоящий чемпион. Это война, мы не остановимся и будем идти вперед. Я всех люблю», — подытожил он.

Бой прошел на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершился победой Камбососы раздельным решением судей.

Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов по версиям WBA, IBF и WBO в легкой весовой категории.