Шульский доволен изменением результата боя с Ойалом на ничью: «На душе стало спокойнее»

Российский боксер и боец на голых кулаках Павел Шульский прокомментировал «СЭ» изменение решения судей по бою с Коллинсом Ойалом из Швейцарии. Изначально Шульскому была присуждена победа раздельным решением судей. Но после окончания боксерского вечера было объявлено, что один из судей допустил ошибку, после чего результат боя был изменен на ничью.

«Я согласен [с изменением результата], — сказал Шульский. — Когда я вышел [с ринга], то говорил, что бой был такой... Не победа. Что хорошо, чтобы дали ничью. Так и получилось. На все воля Божья. Все правильно. У нас был хороший бой. Сначала я доминировал, потом он. Так что все правильно».

«Я дебютировал с достойный соперником, с хорошим рекордом, — отметил боец. — Он приехал к нам в гости в Россию. Я отдал ему свой кубок. Думаю, у него теперь впечатление будет хорошее — что есть Павел казак из России. Так что я думаю — это хорошее и правильное решение. Никакого сожаления у меня нет. Наоборот, я даже рад этому. На душе стало легче. Многие говорят: «Бой был так себе». Раз так себе, то надо выигрывать уверенно, чтобы потом не было никаких сомнений. Не выигал — значит, ничья».