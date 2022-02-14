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Сегодня, 17:01

Тайсон Фьюри: «Если я побью Уайта, то однозначно стану абсолютным чемпионом в этом году»

Анна Горшкова
Корреспондент

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, сможет ли стать абсолютным чемпионом в своем дивизионе.

«Я всегда об этом говорил, вы знаете мое мнение по поводу абсолютного чемпионства, pound-for-pound и так далее, — цитирует бойца Pitch Boxing. — Мое окружение больше заинтересовано в так называемом абсолютном чемпионстве. В то время как меня это никогда не интересовало и не заинтересует. Это ничего для меня не значит, тем более что я и так завоевал все титулы. Если я побью Диллиана Уайта, а я никогда никого недооцениваю, то однозначно стану абсолютным чемпионом в этом году».

Ранее сообщалось, что Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри, выиграл торги на право организации поединка с обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом. Торги за этот бой стали самыми крупными в истории мирового бокса.

Источник: https://twitter.com/PitchBoxing/status/1493174539550920715
Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
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