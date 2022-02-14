Исмаилов объяснил, почему у Дуродолы возникнут проблемы в их поединке

Российский боец Магомед Исмаилов оценил свои шансы на победу в бою против Оланреваджи Дуродолы.

«Так как с ним будет сейчас нестрастный человек, который делает нестандартные вещи, нестандартно двигается, то для него это будет проблемой», — приводит слова Исмаилова РЕН ТВ.

Поединок Исмаилова и Дурадолы по правилам бокса в рамках бойцовского клуба РЕН ТВ состоится 25 февраля. Телеканал покажет турнир в прямом эфире.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.