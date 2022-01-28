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Сегодня, 23:17

Торги на бой Фьюри против Уайта стали самыми крупными в истории мирового бокса

Иван Шитик
Корреспондент

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри, выиграл торги на право организации поединка с обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом, сообщает президент WBC Маурисио Сулейман в Twitter.

Торги за этот бой стали самыми крупными в истории мирового бокса. Сторона Уоррена сделала ставку в размере 41,025 миллионов долларов, значительно превзойдя заявку второго участника Эдди Хирна, поставившего около 32,2 миллионов.

Ранее было объявлено, что следующий выход Фьюри в ринг запланирован на 26 марта. Но не исключено, что бой с Уайтом пройдет в апреле.

Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
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