Торги на бой Фьюри против Уайта стали самыми крупными в истории мирового бокса

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри, выиграл торги на право организации поединка с обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом, сообщает президент WBC Маурисио Сулейман в Twitter.

Торги за этот бой стали самыми крупными в истории мирового бокса. Сторона Уоррена сделала ставку в размере 41,025 миллионов долларов, значительно превзойдя заявку второго участника Эдди Хирна, поставившего около 32,2 миллионов.

Ранее было объявлено, что следующий выход Фьюри в ринг запланирован на 26 марта. Но не исключено, что бой с Уайтом пройдет в апреле.