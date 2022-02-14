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Сегодня, 19:57

Магомед Исмаилов оценил свои шансы в бою с Оланреваджи Дуродолой

Иван Шитик
Корреспондент

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как относится к мнениям своих коллег и экспертов о том, что у него нет шансов на победу в бою с Оланреваджи Дуродолой.

«Я в своей тарелке. Когда мне дают больше шансов на победу, я другой. А так, это меня заводит. Другой зверь.

Я иду на этот бой, чтобы удивить. Это интересно мне. Это дает мне это состояние. А когда все говорят, что ты не потянешь... Это то, что меня соблазняет», — сказал спортсмен РЕН ТВ.

Также он ответил на комментарии ряда специалистов о его проблемах с функциональной подготовкой.

«Я кайфую сейчас от того, что люди считают меня недышащим спортсменом. Окей, если 10 раз можешь сделать что-то, а потом тебе будут долго тыкать, что ты споткнулся. Это надо пропускать. Есть вещи, когда надо одно ухо закрыть, чтобы не вылетало», — отметил он.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/939357-ismailov-o-tom-chto-durodolu-schitaiut-favoritom-boia-ia-v-svoei-tarelke
Магомед Исмаилов
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