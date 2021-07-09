Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заразился коронавирусом, информирует AP. Как отмечается, его бой против американца Деонтея Уайлдера будет перенесен на осень.

Ранее уже соощалось, что несколько человек из тренировочного лагеря Фьюри заразились коронавирусом, поэтому поединок против Уайлдера будет перенесен на 9 октября.

Трилогия Уайлдер — Фьюри запланирована на 24 июля. В декабре 2018 года их первый бой завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.

У 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В активе 32-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.