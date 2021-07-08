Головкин намекнул на скорое возвращение в ринг
19:05
Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин намекнул на скорое возвращение в ринг.
«Когда я выйду в ринг, это будет для моих фанов и для меня самого. Скоро увидимся», — написал 39-летний боксер в Twitter.
Головкин в декабре прошлого года досрочно победил Камила Шеремета и сохранил чемпионские пояса IBO и IBF в среднем весе.
When I get in the ring, it will be for my fans and for myself. See you soon.— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) July 8, 2021
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