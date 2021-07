Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин намекнул на скорое возвращение в ринг.

«Когда я выйду в ринг, это будет для моих фанов и для меня самого. Скоро увидимся», — написал 39-летний боксер в Twitter.

Головкин в декабре прошлого года досрочно победил Камила Шеремета и сохранил чемпионские пояса IBO и IBF в среднем весе.

When I get in the ring, it will be for my fans and for myself. See you soon.