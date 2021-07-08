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Головкин намекнул на скорое возвращение в ринг

19:05
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Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин намекнул на скорое возвращение в ринг.

«Когда я выйду в ринг, это будет для моих фанов и для меня самого. Скоро увидимся», — написал 39-летний боксер в Twitter.

Головкин в декабре прошлого года досрочно победил Камила Шеремета и сохранил чемпионские пояса IBO и IBF в среднем весе.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GGGBoxing/status/1413036803041411073

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