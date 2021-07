Трилогию чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера перенесут на 9 октября, сообщает инсайдер Майкл Коппинджер.

Ранее стало известно, что 32-летний британец заразился коронавирусом, из-за чего противостояние отменили.

«Бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер №3 планируется на 9 октября. Перенос поединка на осень означает, что ESPN и FOX будут продвигать студенческий футбол по субботам, а также НФЛ по воскресеньям. Трилогия в супертяжелом весе по-прежнему должна состояться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Также ослабление ограничений в связи с коронавирусом будет означать, что бой смогут посетить британские фанаты, без пения которых поединок будет не тем», — написал Коппинджер в Twitter.

Трилогия Уайлдер — Фьюри была запланирована на 24 июля. В декабре 2018 года их первый бой завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.

У 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В активе 32-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

Sources: Targeted date for Tyson Fury-Deontay Wilder 3 is Oct. 9. Fight moving to fall ostensibly means plenty of promotion on ESPN and FOX on college football Saturdays and NFL Sundays. Heavyweight championship trilogy fight will still be staged in Las Vegas at T-Mobile Arena