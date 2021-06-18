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Андрей Рябинский урегулировал судебное разбирательство с Доном Кингом

21:58
Дон Кинг. Фото AFP
Дон Кинг. Фото AFP
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Президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский урегулировал судебное разбирательство с Доном Кингом.

Ранее американский промоутер подал судебный иск против Рябинского из-за проваленного допинг-теста Александра Поветкина перед поединком против Бермейна Стиверна. Сумма иска составляла 6,5 миллионов долларов.

«Это дело урегулировано к обоюдному удовлетворению сторон», – приводят слова Рябинского "РИА Новости".

Поветкин должен был встретиться со Стиверном в декабре 2016 года в Екатеринбурге. 13 июня россиянин объявил о завершении карьеры боксера.

 

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210618/boks-1737544516.html

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