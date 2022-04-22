Тайсон Фьюри.

В ночь на 24 апреля в Лондоне (Англия) состоится боксёрский поединок между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

Сам бой пройдет на стадионе «Уэмбли» и начнется примерно после 0.30 по московскому времени. В мире поединок будет транслироваться каналами Panama Telemetro Channel 13, USA iNDEMAND и United Kingdom BT Sport.

На счету 33-летнего Фьюри 32 боя, из которых 22 — нокаутом, и ни одного поражения. Уайту 34 года, в профессиональной карьере он провел 30 боев, 19 раз побеждал нокаутом и дважды терпел поражение.

По информации Boxing Scene, на бой ожидается порядка 94 тысяч зрителей.