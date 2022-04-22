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Сегодня, 16:54

Абдугофуров показал отработку приемов перед боем с Чудиновым

Иван Шитик
Корреспондент
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Один из лучших профессиональных боксеров Узбекистана Азизбек Абдугофуров показал, как он отрабатывает приемы перед поединком с россиянином, обладателем пояса WBA Gold Федором Чудиновым.

Напомним, поединок Абдугофурова и Чудинова станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля.

В соглавном бою встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23.15 (мск).

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/966376-abdugofurov-pokazal-otrabotku-priemov-pered-boem-s-chudinovym
Федор Чудинов
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