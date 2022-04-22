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Сегодня, 01:49

Представитель Тайсона объяснил, почему боксер напал на пассажира самолета

Евгений Козинов
Корреспондент
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Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона объяснил, почему экс-боксер напал на мужчину в самолете.

«К сожалению, на рейсе с мистером Тайсоном произошел инцидент с агрессивным пассажиром, который начал преследовать его, и бросил в Майка бутылку с водой, когда тот сидел на своем месте», — заявили представители Тайсона в интервью TMZ.

Инцидент произошел в среду, 20 апреля. Департамент полиции Сан-Франциско сообщил, что офицеры прибыли на место происшествия и задержали двух человек, которых посчитали причастными к инциденту.

Майк Тайсон. Майк Тайсон избил до крови нетрезвого мужчину в самолете

Бокс
Майк Тайсон
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