Представитель Тайсона объяснил, почему боксер напал на пассажира самолета

Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона объяснил, почему экс-боксер напал на мужчину в самолете.

«К сожалению, на рейсе с мистером Тайсоном произошел инцидент с агрессивным пассажиром, который начал преследовать его, и бросил в Майка бутылку с водой, когда тот сидел на своем месте», — заявили представители Тайсона в интервью TMZ.

Инцидент произошел в среду, 20 апреля. Департамент полиции Сан-Франциско сообщил, что офицеры прибыли на место происшествия и задержали двух человек, которых посчитали причастными к инциденту.