Тайсон Дижон: «Воспринимаю Тарасова очень серьезно»
19:38
Боксер Тайсон Дижон по прозвищу Африканский Тайсон поделился ожиданиями от поединка против блогера и бойца Артема Тарасова.
«Артем серьезный человек, он блогер, на мой взгляд, и спортсмен хороший. Я его воспринимаю очень серьезно, но я все это время занимаюсь подготовкой, чтобы его уронить на вторую роль», — сказал Тайсон Дижон РЕН ТВ.
Бой Тарасова и Дижона состоится 13 августа в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал покажет этот поединок в прямом эфире.
Тарасов в прошлом бою потерпел поражение от Михаила Кокляева. Поединок проходил по правилам бокса.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/867510-uchastniki-boitsovskogo-turnira-ren-tv-ustroili-potasovku
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