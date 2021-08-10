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Тайсон Дижон: «Воспринимаю Тарасова очень серьезно»

19:38
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Боксер Тайсон Дижон по прозвищу Африканский Тайсон поделился ожиданиями от поединка против блогера и бойца Артема Тарасова.

«Артем серьезный человек, он блогер, на мой взгляд, и спортсмен хороший. Я его воспринимаю очень серьезно, но я все это время занимаюсь подготовкой, чтобы его уронить на вторую роль», — сказал Тайсон Дижон РЕН ТВ.

Бой Тарасова и Дижона состоится 13 августа в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал покажет этот поединок в прямом эфире.

Тарасов в прошлом бою потерпел поражение от Михаила Кокляева. Поединок проходил по правилам бокса.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/867510-uchastniki-boitsovskogo-turnira-ren-tv-ustroili-potasovku

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Иван Шитик все материалы автора

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