Тайсон Дижон: «Воспринимаю Тарасова очень серьезно»

Боксер Тайсон Дижон по прозвищу Африканский Тайсон поделился ожиданиями от поединка против блогера и бойца Артема Тарасова.

«Артем серьезный человек, он блогер, на мой взгляд, и спортсмен хороший. Я его воспринимаю очень серьезно, но я все это время занимаюсь подготовкой, чтобы его уронить на вторую роль», — сказал Тайсон Дижон РЕН ТВ.

Бой Тарасова и Дижона состоится 13 августа в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал покажет этот поединок в прямом эфире.

Тарасов в прошлом бою потерпел поражение от Михаила Кокляева. Поединок проходил по правилам бокса.