Брюс Хлебников: «Когда не получалось пойти на тренировку, я плакал»

Боец Брюс Хлебников проведет бой против Дениса Вильданова по прозвищу Большой папа.

Перед боем Брюс Хлебников показал, что такое прошлое в силовом экстриме. В 90-е годы он был известен громкими рекордами Гиннеса. И не спасовал перед сюрпризом: толстенный глянцевый справочник был разорван голыми руками.

«У самого рвение было такое, когда по каким-то причинам не получалось пойти на тренировку, я плакал, автобус ушел, электричка ушла, я прям рыдать начинал, вот такое рвение было, не знаю откуда», — признался Брюс РЕН ТВ.

Бой Хлебникова и Вильданова состоится 13 августа в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».