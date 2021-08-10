Брюс Хлебников: «Когда не получалось пойти на тренировку, я плакал»
19:42
Боец Брюс Хлебников проведет бой против Дениса Вильданова по прозвищу Большой папа.
Перед боем Брюс Хлебников показал, что такое прошлое в силовом экстриме. В 90-е годы он был известен громкими рекордами Гиннеса. И не спасовал перед сюрпризом: толстенный глянцевый справочник был разорван голыми руками.
«У самого рвение было такое, когда по каким-то причинам не получалось пойти на тренировку, я плакал, автобус ушел, электричка ушла, я прям рыдать начинал, вот такое рвение было, не знаю откуда», — признался Брюс РЕН ТВ.
Бой Хлебникова и Вильданова состоится 13 августа в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/867510-uchastniki-boitsovskogo-turnira-ren-tv-ustroili-potasovku
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