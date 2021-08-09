Кудухов: «Публика недолюбливает Гильермо Джонса, но у меня личной неприязни к нему нет»

Российский боксер Виталий Кудухов поделился ожиданиями от боя с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA, панамцем Гильермо Джонсом.

«Лично у меня к нему ненависти нет, потому что я с ним даже не знаком. Если и есть ненависть, то только спортивная. Личной неприязни у меня к нему нет. Может, публика его недолюбливает, но я не знаю, у меня только спортивная ненависть.

Гильермо Джонс очень опытный боксер, очень много у него боев, всего два или три поражения за карьеру. У меня главная цель — заставить его чувствовать себя максимально дискомфортно, чтобы ему не хватало воздуха и пространства, чтобы максимальные неудобства создавать ему в ринге. Только так можно в этом бою добиться результата. Если ему дать возможность действовать так, как он хочет, то с ним будет очень тяжело», — приводит слова Кудухова РЕН ТВ.

Изначально Кудухов должен был провести бой против американца Шермана Уильямса, но тот сдал положительный тест на коронавирус и выбыл из карда.

Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо», начало — в 23.00 по московскому времени. Телеканал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.