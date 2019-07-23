Супруга Дадашева поблагодарила за заботу о муже в его последние дни

Жена российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина поблагодарила всех, кто заботился о ее супруге в последние дни.

– Он был очень добрым человеком, который боролся до самого конца, – приводит ESPN слова Апушкиной. – Наш сын впредь будет расти таким великим человеком, как его отец. Я хотела бы поблагодарить всех, кто заботился о Максиме в его последние дни.

Дадашев скончался в США во вторник. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

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