«Из боксера редкой одаренности сделали дурачка». Профессиональный судья раскритиковал фильм о советском боксере Попенченко

Судья международной категории Николай Ловелиус раскритиковал фильм «Мистер Нокаут» о легендарном боксере Валерии Попенченко.

Ловелиус был лично знаком с Попенченко.

«Фильм было очень больно смотреть, я всю ночь после просмотра практически не спал. Валерка на ринге вообще не позволял дотронуться до себя. Были турниры, где в него вообще ни разу не могли попасть, а тут он весь фильм только и делает, что пропускает удары и падает. Из боксера редкой одаренности, глубокого сложного человека сделали дурачка», — приводит «Спорт день за днем» слова Ловелиуса.

Также он выразил недовольство тем, как в фильме был изображен тренер Попенченко, Григорий Кусикьянц.

«Про Григория Филипповича вообще не говорю. Он тоже, конечно, как и Валерка, был непростой человек, но антисоветчиком, как его показали здесь, его бы никто не рискнул назвать», — добавил Ловелиус.

Валерий Попенченко — победитель Олимпиады-1964 в Токио (Япония), а также шестикратный чемпион СССР и двукратный чемпион Европы. Боксер погиб в 1975 году в возрасте 37 лет в результате несчастного случая.