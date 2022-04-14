Тайрон Спонг проведет бой с Энди Руисом

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энди Руис проведет бой против Тайрона Спонга. Они встретятся на турнире Triller Fight Club 16 июля в Мехико.

32-летний Руис будет драться впервые за год с небольшим после победы над Крисом Арреолой единогласным решением судей в июле 2021 года.

За свою карьеру Руис одержал 34 победы и потерпел 2 поражения. На счету Спонга 14 побед, из которых 13 нокаутом, в 14 боях.

Напомним, Спонг является обладателем титулов WBC Latino и WBO Latino в супертяжелом весе.