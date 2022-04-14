Промоутер Эдди Хирн признался, что для него не будет сюрпризом, если чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) одолеет абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1).

«Не хочу даже думать о третьем бое Канело с Головкиным, потому что сперва Канело нужно победить Бивола, — сказал Хирн в интервью DAZN Boxing Show. — Я видел, как тренируется россиянин. Его работа ног, движение, сила удара просто впечатляют. По моему мнению, это будет самый тяжелый бой для Канело, если не учитывать поединка с Флойдом Мейвезером. Это реально тяжелый бой».

Также Хирн сравнил чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0) с Биволом. «Если говорить о физической мощи, то лучшим в полутяжелом является Артур Бетербиев, — отметил Хирн. — Если говорить о технике в сочетании с мощью и ловкостью, то лучшим определенно будет Бивол. Бетербиев стареет. Это было видно по его поединку с Каллумом Джонсоном. Вы видели, чтобы кто-нибудь потряс Бивола? Был ли он близок к поражению? То-то же. Никогда».

Канело и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.