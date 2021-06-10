Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Стала известна дата поединка Джошуа - Усик

11:50
Теги:

Поединок между обязательным претендентом на титул WBO Александром Усиком и чемпионом мира WBA, IBF и WBO в тяжелом весе Энтони Джошуа состоится 25 сентября, утверждает журналист Кевин Айол в Twitter.

 

Ранее сообщалось, что противостояние должно состоятся на «Тоттенхэма» в Лондоне, но конкретные даты еще не назывались.

Бой Джошуа - Уск был санкционирован WBO в конце мая. Сторонам дали 10 дней на переговоры, в которых они должны обговорить детали контрактов, даты и место боя.

Усик - непобежденный боксер с 18 победами (13 нокаутами). Послужной список Джошуа - 24 победы (22 нокаута) при одном поражении. 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/KevinI/status/1402631633803517954

Читайте также

«Слезы Сычева — слезы всего российского футбола». Почему Россия проиграла Бельгии на ЧМ-2002?
УЕФА потребовал от Украины убрать с формы на Евро—2020 «политические» надписи
Студентка стала жертвой группового изнасилования в Москве
На людях с какими датами рождения отразится затмение 10 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд