Стала известна дата поединка Джошуа - Усик

Поединок между обязательным претендентом на титул WBO Александром Усиком и чемпионом мира WBA, IBF и WBO в тяжелом весе Энтони Джошуа состоится 25 сентября, утверждает журналист Кевин Айол в Twitter.

Sources: Joshua-Usyk will be Sept 25 in UK — Kevin Iole (@KevinI) June 9, 2021

Ранее сообщалось, что противостояние должно состоятся на «Тоттенхэма» в Лондоне, но конкретные даты еще не назывались.

Бой Джошуа - Уск был санкционирован WBO в конце мая. Сторонам дали 10 дней на переговоры, в которых они должны обговорить детали контрактов, даты и место боя.

Усик - непобежденный боксер с 18 победами (13 нокаутами). Послужной список Джошуа - 24 победы (22 нокаута) при одном поражении.