Стала известна дата поединка Джошуа - Усик

Поединок между обязательным претендентом на титул WBO Александром Усиком и чемпионом мира WBA, IBF и WBO в тяжелом весе Энтони Джошуа состоится 25 сентября, утверждает журналист Кевин Айол в Twitter.

Sources: Joshua-Usyk will be Sept 25 in UK