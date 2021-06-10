Камерунский боксер Тайсон Дижон рассказал о своей любви к городу Санкт-Петербургу, в котором он проживает.

«Питер — мой город, — сказал Дижон «СЭ». — Я стану королем Питера. Об этом я говорил сейчас. Это мой любимый город — первый. У меня в этом городе много друзей, фанатов, которые меня любят. Я — настоящий король Питера».

Следующим соперником Тайсона станет уроженец Ленинградской области Вячеслав Дацик. Бойцы уже встречались по правилам бокса в феврале этого года. Тогда победу нокаутом одержал россиянин Дацик.

(Ислам Бабаджанов)