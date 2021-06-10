Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Тайсон Дижон: «Я — настоящий король Питера»

21:38
Тайсон Дижон. Фото Instagram
Тайсон Дижон. Фото Instagram

Камерунский боксер Тайсон Дижон рассказал о своей любви к городу Санкт-Петербургу, в котором он проживает.

«Питер — мой город, — сказал Дижон «СЭ». — Я стану королем Питера. Об этом я говорил сейчас. Это мой любимый город — первый. У меня в этом городе много друзей, фанатов, которые меня любят. Я — настоящий король Питера».

Следующим соперником Тайсона станет уроженец Ленинградской области Вячеслав Дацик. Бойцы уже встречались по правилам бокса в феврале этого года. Тогда победу нокаутом одержал россиянин Дацик.

(Ислам Бабаджанов)

Читайте также

Вилла, на которой лечился Михаэль Шумахер, выставлена на продажу. Что происходит?
Видео: На людей с какими именами повлияет затмение 10 июня
Перевозчика денег со стрельбой ограбили на МКАД
Первое в 2021 году солнечное затмение. Видеотрансляция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
vs
3
Офсайд