Тайсон Дижон: «Я — настоящий король Питера»
21:38
Камерунский боксер Тайсон Дижон рассказал о своей любви к городу Санкт-Петербургу, в котором он проживает.
«Питер — мой город, — сказал Дижон «СЭ». — Я стану королем Питера. Об этом я говорил сейчас. Это мой любимый город — первый. У меня в этом городе много друзей, фанатов, которые меня любят. Я — настоящий король Питера».
Следующим соперником Тайсона станет уроженец Ленинградской области Вячеслав Дацик. Бойцы уже встречались по правилам бокса в феврале этого года. Тогда победу нокаутом одержал россиянин Дацик.
(Ислам Бабаджанов)
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