Майк Тайсон вернется на ринг в сентябре
17:34
Тренер Майка Тайсона Рафаэль Кордейро рассказал о времени возможного возвращения боксера на ринг.
«Мы продолжаем тренировки. Он атлет и всегда занимается, работает на лапах в зале. Думаю, у нас что-то будет в сентябре.
Не знаю, кто будет в соперниках, потому что его компания Legends Only League работает над этим. Она ведет переговоры по сделке с ТВ — только те могут анонсировать расписание, а мы тренируемся.
Мы подеремся в сентябре», — сказал Кордейро MMA Fighting.
Напомним, в ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный бой с Роем Джонсом-младшим, который завершился вничью.
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