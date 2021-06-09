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Майк Тайсон вернется на ринг в сентябре

17:34
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Тренер Майка Тайсона Рафаэль Кордейро рассказал о времени возможного возвращения боксера на ринг.

«Мы продолжаем тренировки. Он атлет и всегда занимается, работает на лапах в зале. Думаю, у нас что-то будет в сентябре.

Не знаю, кто будет в соперниках, потому что его компания Legends Only League работает над этим. Она ведет переговоры по сделке с ТВ — только те могут анонсировать расписание, а мы тренируемся.

Мы подеремся в сентябре», — сказал Кордейро MMA Fighting.

Напомним, в ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный бой с Роем Джонсом-младшим, который завершился вничью.

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