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Сегодня, 18:15

Асбаров ответил Гассиеву: «Мурат не хочет боя. Он не туда идет»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Сослан Асбаров.
Фото Скриншот трансляции.

Чемпион кулачной лиги Hardcore и боксерского промоушена Hardcore Boxing Сослан Асбаров ответил Мурату Гассиеву.

Ранее Гассиев заявил, что не намерен реагировать на вызовы Асбарова, и предложил ему бросить вызов чемпиону лиги Pravda Давиду Дзукаеву.

«К Гассиеву у меня спортивный интерес. Я не гонюсь за этим боем. Он мне неинтересен. Для него, для российского бокса, миру бокса этот бой был бы интересен. Поэтому я сделал закидушку, что мы могли бы сделать этот бой. А то, что он предлагал подраться с Дзукаевым... Я же не говорю: «Подерись сперва с моим старшим братом». Или младшим. Мол, пройдешь его, я тебе дам бой. Тебе либо интересно, либо нет. Да или нет. Говорить: «Пройдешь его...» Кого надо, я пройду. Дело не в этом. Сам решу, кого мне проходить», — сказал Асбаров «СЭ».

«Если не хочет, то дай бог здоровья, я за ним не гонюсь. У него свой путь. Если он хочет, то может так же в первых раундах одним ударом всех нокаутировать и такие бои проводить. Дай бог здоровья. Это его путь. Мое мнение, что он не туда идет», — добавил он.

Согласно Вохгес, на счету Асбарова в профессиональном боксе 4 победы и 0 поражений.

Мурат Гассиев
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