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Сегодня, 18:25

Асбаров: «Фьюри разберет Нганну. Фрэнсис сдуется после 5-го раунда»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион Hardcore Boxing и кулачной лиги Hardcore FC Сослан Асбаров поделился ожиданиями от боя между бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну и боксером Тайсоном Фьюри.

«Там же все очевидно. ММА — это одна история, тут бокс. Фьюри разберет Нганну. Это однозначно. Шансов даже не даст. Да, у Нганну хорошие удары, да, он, возможно, в плане бокса вырос, поработал, но считаю, что Фьюри полностью разберет. Думаю, после 5-го раунда Нганну функционально сдуется», — сказал Асбаров в интервью «СЭ» на площадке Федерации бокса России на VK Fest.

Фьюри и Нганну подерутся в турнире по боксу, который пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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