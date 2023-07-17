Асбаров: «Фьюри разберет Нганну. Фрэнсис сдуется после 5-го раунда»

Чемпион Hardcore Boxing и кулачной лиги Hardcore FC Сослан Асбаров поделился ожиданиями от боя между бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну и боксером Тайсоном Фьюри.

«Там же все очевидно. ММА — это одна история, тут бокс. Фьюри разберет Нганну. Это однозначно. Шансов даже не даст. Да, у Нганну хорошие удары, да, он, возможно, в плане бокса вырос, поработал, но считаю, что Фьюри полностью разберет. Думаю, после 5-го раунда Нганну функционально сдуется», — сказал Асбаров в интервью «СЭ» на площадке Федерации бокса России на VK Fest.

Фьюри и Нганну подерутся в турнире по боксу, который пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.