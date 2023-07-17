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Насим Хамед назвал лучшего боксера-супертяжеловеса современности

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по боксу в полулегком весе Насим Хамед (36-1) заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) — лучший супертяжеловес этого времени.

«Усик поднялся в супертяжелый вес и сделал свое дело, но Тайсон Фьюри все еще здесь. Тайсон Фьюри по-прежнему номер один. Эти парни — чемпионы мира в супертяжелом весе. Давайте увидим, как они дерутся! Я хочу посмотреть их бой. Я устал от всей этой болтовни!» — сказал Хамед в интервью Talksport.

Фьюри и Франсис Нганну (17-3) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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