Артур Бетербиев рассказал, зачем пересматривает свои бои

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что в записи пытается найти ошибки, которые он совершил во время боя.

«Как вы знаете, я иногда пересматриваю свои бои. Это позволяет обозначить мне те моменты, которые были выполнены не так, как хотелось бы. Каждый бой является для меня уроком, и каждая замеченная в нем ошибка — шанс на улучшение», — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (23-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.