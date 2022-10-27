Рою Джонсу запретили нокаутировать соперника в выставочном бою

Поединок между Роем Джонсом-младшим и бодибилдером Робертом Вилмоутом будет выставочным, там не предусмотрен нокаут, информирует ТАСС.

Джонс и Вилмоут проведут бой 28 января в Майами. Он продлится пять раундов по одной минуте.

Вилмоуту 38 лет, он является профессиональным бодибилдером и блогером.

Джонсу 53 года, он завершил карьеру в 2018 году. В 2020 году он провел выставочный поединок против Майка Тайсона.