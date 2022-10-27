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Сегодня, 16:45

Эдди Хирн подтвердил, что Альварес хочет взять у Бивола реванш

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-2) будет переживать за Хильберто Рамиреса (44-0), но хотеть победы чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

«Канело будет болеть за своего соотечественника Рамиреса, но глубоко внутри себя он будет жаждать победы Бивола, чтобы взять у него матч-реванш, — сказал Хирн на шоу DAZN. — Бой Бивола и Рамиреса — огромный для всего дивизиона, для всего бокса. Я раскрою вам больше информации после этого поединка».

Бивол и Рамирес подерутся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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