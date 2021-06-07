Рой Джонс: «У Джейка Пола хорошие шансы на победу над Тайроном Вудли»

Легенда бокса Рой Джонс-младший дал прогноз на грядущий бой экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли против известного блогера Джейка Пола.

«Ну, у [Пола] есть хорошие шансы на победу, потому что у него приличная боксерская база. Он тренировался с хорошими боксерами и знает, как боксировать. Бокс в перчатках — это совсем другое дело. Бой с Тайроном Вудли — хороший вариант. Но у Тайрона Вудли также есть хороший боксерский опыт. Все упирается в боксерскую базу и тренерский штаб. Если у вас есть опыт, то подготовить вас будет довольно легко», — сказал Джонс-младший в интервью TMZ Sports.

«Удары в боксерских перчатках и удары в перчатках ММА — это две разные вещи. Выиграет тот, кто сможет нанести плотные удары в боксерских перчатках», — заключил он.

Боксерский поединок Вудли — Пол пройдет 28 августа в США. Транслятором выступит Showtime.