Костя Цзю оценил шансы Джигана на победу в бою с Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в 1-м полусреднем весе Константин Цзю допускает, что рэпер Джиган сможет победить бойца ММА Александра Емельяненко по правилам бокса.

«У Емельяненко, конечно же, больше шансов на победу, если он будет готов. Во-первых, у него опыт определенный есть. А у Джигана есть характер, который имеет громаднейшее значение. Бокс — это такой вид спорта, что зевать нельзя совсем. Нокауты летят — выключается свет», — сказал Цзю, отвечая на вопросы журналистов на чемпионате России по ММА в городе Кемерово.

Бой между Емельяненко и Джиганом может пройти до конца этого года.