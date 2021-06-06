Костя Цзю оценил шансы Джигана на победу в бою с Емельяненко
6 июня 2021, 21:40
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в 1-м полусреднем весе Константин Цзю допускает, что рэпер Джиган сможет победить бойца ММА Александра Емельяненко по правилам бокса.
«У Емельяненко, конечно же, больше шансов на победу, если он будет готов. Во-первых, у него опыт определенный есть. А у Джигана есть характер, который имеет громаднейшее значение. Бокс — это такой вид спорта, что зевать нельзя совсем. Нокауты летят — выключается свет», — сказал Цзю, отвечая на вопросы журналистов на чемпионате России по ММА в городе Кемерово.
Бой между Емельяненко и Джиганом может пройти до конца этого года.
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