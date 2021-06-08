11 боксеров из России выступят на Олимпийских играх в Токио

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев рассказал, что на Олимпиаде в Токио выступят одиннадцать российских боксеров.

«После долгого перерыва наша сборная показала хороший результат — отобрались все семь боксеров мужской команды, а также три девушки из пяти. Мы знаем, что отберется Людмила Воронцова, поскольку она первый номер европейского рейтинга. Соответственно, у нас точно едет на Олимпиаду одиннадцать спортсменов. Но мы надеемся, что на Игры поедет и Анастасия Белякова в весовой категории до 60 кг, поскольку она второй номер рейтинга, а первый номер — спортсменка из Финляндии — может завершить карьеру», — цитирует Щекутьева ТАСС.

На Играх Россию представят Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг), Светлана Солуянова (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).