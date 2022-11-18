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Сегодня, 15:20

Российский боксер Войцеховский планирует получить гражданство Сербии

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боксер Василий Войцеховский рассказал, что планирует получить гражданство Сербии и объяснил почему.

«Мне бы хотелось получить сербское гражданство и иметь возможность боксировать за титулы чемпиона мира. Посредством этого я бы смог объединить и без того близкие наши братские народы. Безусловно, я не собираюсь отказываться от российского паспорта. Да, в условиях санкций сербский паспорт дает возможность боксировать за границей», — цитирует россиянина RT.

Ближайший поединок 25-летний боксер проведет 25 ноября в Москве против своего соотечественника Давида Гладуна. На счету Войцеховского десять поединков и ни одного поражения.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1075709-boksyor-voicehovskii-grazhdanstvo-serbiya
Бокс
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