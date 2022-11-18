Бывший чемпион мира Линарес проведет 11 декабря в Екатеринбурге бой против Амазаряна

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-7) проведет еще один бой в России, сообщает пресс-служба RCC.

В декабре он прилетит в Екатеринбург на турнир RCC Boxing Promotions, чтобы в главном карде шоу выйти на ринг против Жоры Амазаряна (12-3-2). Поединок запланирован на 11 декабря.

В прошлом году Линарес заключил долгосрочный контракт с RCC. Амазарян был чемпионом мира по версии WBO среди молодежи.