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Сегодня, 17:01

Бывший чемпион мира Линарес проведет 11 декабря в Екатеринбурге бой против Амазаряна

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-7) проведет еще один бой в России, сообщает пресс-служба RCC.

В декабре он прилетит в Екатеринбург на турнир RCC Boxing Promotions, чтобы в главном карде шоу выйти на ринг против Жоры Амазаряна (12-3-2). Поединок запланирован на 11 декабря.

В прошлом году Линарес заключил долгосрочный контракт с RCC. Амазарян был чемпионом мира по версии WBO среди молодежи.

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