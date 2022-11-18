Пресс-служба Валуева — о его госпитализации: «Он просто хромает, с августа»

В пресс-службе Валуева прокомментировали информацию о его госпитализации

В пресс-службе экс-чемпиона мира по боксу, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева прокомментировали информацию о его госпитализации.

«Вчера он был на работе, завтра все его увидят на РЕН ТВ — он будет комментировать бой. Вчера он был в думе, все в порядке.

Он просто хромает действительно, с августа», — цитирует РИА «Новости Спорт» представителя пресс-службы Валуева.

Ранее сообщалось, что Валуев обратился в медучреждение столицы из-за проблем с ногой, после чего врачи приняли решение оставить его в больнице.

За боксерскую карьеру Валуев провел 53 поединка, одержал 50 побед, потерпел 2 поражения и 1 бой остался без решения.