Российский боксер проведет бой с экс-претендентом на звание абсолютного чемпиона мира

Экс-чемпион мира трех организаций WBA, IBF и IBO и претендент на звание абсолютного чемпиона мира Джулиос Индонго (23-5) проведет бой в России. Его соперником станет молодой российский боксер Харитон Агрба (9-0), в активе которого пояса EBP и IBF European.

Боксеры встретятся на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions.

Индонго входил в олимпийскую сборную Намибии. В 2016 году шел на серии из 11 побед в профессиональном ринге, и его пригласили в Москву, чтобы действующий чемпион мира IBF и IBO Эдуард Трояновский провел добровольную защиту поясов. Индонго выходил на бой андердогом и победил, отправив российского тяжеловеса в нокаут.