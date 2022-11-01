Энтони Джошуа — о Фьюри: «Мы подеремся»

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) уверен, что его бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0) рано или поздно состоится.

«Мой прошлый деловой партнер, с которым я должен был драться [Фьюри] — отличный боксер, — сказал британец в интервью DAZN. — Но он увлечен социальными сетями. Мне кажется, мы бы смогли договориться. Этому бою быть, ведь мы живем в одну эпоху. Мы оба спортсмены, оба бойцы. Он безусловно является бойцом».

Фьюри подерется с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Джошуа в прошлом бою проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.