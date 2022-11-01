Тайсон Фьюри раскрыл причины изменения поведения Деонтея Уайлдера
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) заявил, что бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) стал скромен после того, как «Цыганский король» нанес ему два поражения.
«Кажется, я вбил в него немного здравого смысла, — сказал Фьюри в интервью True Geordie. — Может быть, он стал скромен из-за тех поражений, которые я нанес этому сосунку».
Фьюри в первом бою с Уайлдером дважды упал в нокдаун, однако смог довести бой до ничьи. Поединок состоялся в 2018-м. Во втором бою Уайлдер потерял титул WBC, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в 2020-м. В трилогии, которая состоялась в 2021-м, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде.
Новости