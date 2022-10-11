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11 октября, 12:32

Райан Гарсия и Джервонта Дэвис должны подраться 10 декабря

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) проведет следующий бой против регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (27-0) 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Об этом сообщило издание Now Boxing. Вскоре после этого оба боксера объявили в Twitter, что контракт на бой подписан.

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.

Дэвис в последнем поединке нокаутировал Роландо Ромеро (14-1) в шестом раунде и в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA. Бой прошел 28 мая в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.

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