Фрэнк Уоррен: «Фьюри подерется с Чисорой 3 декабря. С Усиком — в феврале»

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен сообщил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) проведет следующий бой против 38-летнего британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (33-12) 3 декабря.

«Мы изо всех сил пытались найти соперника [для Фьюри], и у нас есть рейтинговый боец Дерек Чисора, — сказал Уоррен в интервью IFL TV. — Этот бой пройдет 3 декабря. Мы пытались найти другого соперника, но это было сложно.

Мы ожидали, что в декабре состоится бой с Усиком, но Усик не хочет драться в этом году. Надеюсь, бой [с Усиком] будет в феврале. Тайсон хочет этого боя. Если он побьет Чисору, то у нас будет громкий бой против Усика».

Чисора в прошлом бою победил Кубрата Пулева (29-3) судейским решением. Бой состоялся 10 июля на арене О2 в Лондоне, Великобритания.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.