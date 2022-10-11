Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

11 октября, 10:07

Боксер Ковалев проведет следующий бой до конца 2022 года

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

В команде бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева рассказали, что следующий поединок спортсмен проведет до конца этого года.

В мае Ковалев победил болгарина Тервела Пулева единогласным решением судей.

«Сергей останется в первом тяжелом весе. Он проведет следующий бой до конца года», — цитирует собеседника ТАСС.

39-летний боксер является бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его активе 35 побед (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

Источник: https://tass.ru/sport/16013597
Сергей Ковалев
0
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бой Бетербиева и Ярда пройдет 28 января

Райан Гарсия и Джервонта Дэвис должны подраться 10 декабря
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости