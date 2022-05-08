Проводников: «Не сомневался в успехе Бивола! Он будущая звезда не только России, но и всего мира!»

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Российского боксера Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

«Очень рад, что Димка выиграл. Неоднократно говорил в интервью, что Дима — это будущая звезда не только России, но и всего мира. Сегодня мы увидели, что он дисциплинированный, техничный, красивый парень, поэтому все ожидаемо. Как говорится, порядок бьет класс. Он эту победу заслужил, молодец. Красивый и хорошо тактически построенный бой, выстроенный и выдержанный. Очень рад за него и за его команду! Я даже не сомневался в их успехе. Так что хочу поздравить Дмитрия и его команду от себя лично и от всей нашей страны с победой и желаю ему дальнейших успехов. Дальше — больше!», — сказал Проводников корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс.

31-летний Бивол одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере.

Сауль Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере.