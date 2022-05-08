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Тактаров уверен в победе Мейвезера: «Выбрал соперника, чтобы выиграть. Флойд рисковать не будет»

Олег Тактаров уверен в победе Флойда Мейвезера над Доном Муром
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Флойд Мейвезер.
Фото Global Look Press

Первый обладатель пояса UFC из России Олег Тактаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Флойдом Мейвезером и Доном Мура в рамках боксерского турнира Global Titans в Дубае (ОАЭ), который 14 мая покажет РЕН ТВ.

«Такое за деньги... Мне кажется, тут даже разговаривать не о чем. Мейвезер выбрал такого соперника, чтобы точно выиграть. Он рисковать не будет», — сказал Тактаров «СЭ».

У 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 мск.

Бокс
Олег Тактаров
Флойд Мейвезер-младший
UFC
ММА
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