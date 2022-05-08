Назаров: «Как это возможно, чтобы Бивол проигрывал после десяти раундов? Чистейшее ограбление»

Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе Орзубек Назаров остался недоволен судейской бригадой, которая обслуживала поединок россиянина Дмитрия Бивола и мексиканца Сауля Альвареса.

«Я сам прикидывал раунды, — приводит слова Назарова «РБ Спорт». — Максимум четыре раунда можно отдать Альваресу, и то один со счетом 10:10, потому что ощутимого преимущества у него не было. Больше никак. Судьи первые четыре раунда вообще не отдавали Биволу. Нонсенс».

По его мнению, если бы Бивол не выиграл два заключительных раунда, случилось бы настоящее ограбление.

«Как это возможно, чтобы Бивол проигрывал после десяти раундов? Чистейшее ограбление. Мы это все проходили, когда действие происходит в Америке и промоутер имеет интерес и влияние в свою сторону. Часто явление. Нужно отдать должное Дмитрию. Сегодня в этом поединке выиграл интеллект и физическая подготовка. Настолько умно он построил бой, что это превысило все» , — сказал он.

Бивол одержал победу над Альваресом единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113)