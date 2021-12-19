Проводников отказался от гонорара за бой против Багаутинова
22:54
Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников отказался от своего гонорара за бой против Али Багаутинова.
«Я полностью отказался от гонорара. Мы передадим его на доброе дело», — цитирует ТАСС боксера.
В воскресенье Проводников победил Багаутинова на турнире Open Fighting Championship в поединке по правилам бокса.
37-летний Проводников до этого боя не выходил в ринг с июня 2016 года. На профессиональном ринге он выиграл 25 боев (18 — нокаутом) и потерпел пять поражений. Он владел чемпионским поясом по версии WBO с 2013 по 2014 год.
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