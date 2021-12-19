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Проводников отказался от гонорара за бой против Багаутинова

22:54
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Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников отказался от своего гонорара за бой против Али Багаутинова.

«Я полностью отказался от гонорара. Мы передадим его на доброе дело», — цитирует ТАСС боксера.

В воскресенье Проводников победил Багаутинова на турнире Open Fighting Championship в поединке по правилам бокса.

37-летний Проводников до этого боя не выходил в ринг с июня 2016 года. На профессиональном ринге он выиграл 25 боев (18 — нокаутом) и потерпел пять поражений. Он владел чемпионским поясом по версии WBO с 2013 по 2014 год.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13242893

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Роман Шишов все материалы автора
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