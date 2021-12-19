Проводников отказался от гонорара за бой против Багаутинова

Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников отказался от своего гонорара за бой против Али Багаутинова.

«Я полностью отказался от гонорара. Мы передадим его на доброе дело», — цитирует ТАСС боксера.

В воскресенье Проводников победил Багаутинова на турнире Open Fighting Championship в поединке по правилам бокса.

37-летний Проводников до этого боя не выходил в ринг с июня 2016 года. На профессиональном ринге он выиграл 25 боев (18 — нокаутом) и потерпел пять поражений. Он владел чемпионским поясом по версии WBO с 2013 по 2014 год.