Багаутинов: «Продолжу ли биться по боксу? Если будет на горизонте Мейвезер, то почему бы и нет?»

Экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов готов продолжить выступать по боксу, если появится возможность проведения боя с легендарным Флойдом Мейвезером.

«Продолжу ли я биться по правилам бокса? Только не с Русланом, — в шуточной форме ответил Багаутинов в интервью журналистам, включая «СЭ». — Если будут достойные соперники, не такие как Руслан, потому что я думаю, что пока мне рано так далеко забегать. Но если где-нибудь на горизонте будет Флойд Мейвезер на горизонте, то почему бы и нет?»

19 декабря на турнире OPEN FC 15 в Москве Багаутинов провел боксерский поединок с Русланом Проводниковым, уступив опытному боксеру раздельным решением судей по итогам пяти раундов.