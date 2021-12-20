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Багаутинов: «Продолжу ли биться по боксу? Если будет на горизонте Мейвезер, то почему бы и нет?»

01:21
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Экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов готов продолжить выступать по боксу, если появится возможность проведения боя с легендарным Флойдом Мейвезером.

«Продолжу ли я биться по правилам бокса? Только не с Русланом, — в шуточной форме ответил Багаутинов в интервью журналистам, включая «СЭ». — Если будут достойные соперники, не такие как Руслан, потому что я думаю, что пока мне рано так далеко забегать. Но если где-нибудь на горизонте будет Флойд Мейвезер на горизонте, то почему бы и нет?»

19 декабря на турнире OPEN FC 15 в Москве Багаутинов провел боксерский поединок с Русланом Проводниковым, уступив опытному боксеру раздельным решением судей по итогам пяти раундов.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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